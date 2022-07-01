К сожалению, растаможить по нулевой ставке такой автомобиль не получится, однако есть несколько вариантов.

С нуля часов 1 июля вступил в силу Закон Украины от 21 июня 2022 года №2325-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению», который отменяет беспошлинное растаможивание автомобилей для физлиц. Льгот по растаможке также лишились ФЛП и другие субъекты внешнеторговой деятельности, которые ввозили другие товары.

Важное уточнение: с 1 июля вернулись налоги именно при растаможке, и неважно, когда машина пересекла границу. То есть даже если автомобиль пересек украинскую границу несколько дней назад, но не получил таможенную декларацию МД1 на местной таможне, он считается нерастаможенным. И теперь за его легализацию придется уплатить все налоги – пошлину, акциз и НДС.

Также полезно калькулятор растаможки автомобилей

Если ваш автомобиль ввезен в Украину, но не успел растаможиться, а у вас нет денег или желания его растамаживать «по полной», существует несколько вариантов от него избавиться:

Оформить реэкспорт и вывезти на территорию Евросоюза. Есть возможность продать его, например, в Польше или Чехии, откуда машина пересекла границу. Если машина стоит недорого, можно ее сдать на разборку.

Оставить на таможенном складе. Там машину можно оставить навсегда или до тех пор, пока не соберете деньги на растаможку (возможно, законодательство вскоре еще изменится и растаможка будет выгоднее). Хранение на складе платное.

Передать на нужды армии. Для этого нужно предоставить таможне письмо от одного из подразделений ВСУ.

Определиться, что именно будете делать с ввозимым, но нерастаможенным автомобилем, нужно в течение 10 дней с момента пересечения границы. Ведь согласно ст. 470 Таможенного Кодекса, при превышении этого срока на владельца авто налагается штраф 8500 грн, а если срок больше 20 дней – 85 000 грн. Если же такой автомобиль не попал на таможню более чем за месяц – машину конфискуют или наложат штраф в 170 000 грн.

Чего нельзя делать: