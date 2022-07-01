К сожалению, растаможить по нулевой ставке такой автомобиль не получится, однако есть несколько вариантов.
С нуля часов 1 июля вступил в силу Закон Украины от 21 июня 2022 года №2325-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению», который отменяет беспошлинное растаможивание автомобилей для физлиц. Льгот по растаможке также лишились ФЛП и другие субъекты внешнеторговой деятельности, которые ввозили другие товары.
Важное уточнение: с 1 июля вернулись налоги именно при растаможке, и неважно, когда машина пересекла границу. То есть даже если автомобиль пересек украинскую границу несколько дней назад, но не получил таможенную декларацию МД1 на местной таможне, он считается нерастаможенным. И теперь за его легализацию придется уплатить все налоги – пошлину, акциз и НДС.
Также полезно калькулятор растаможки автомобилей
Если ваш автомобиль ввезен в Украину, но не успел растаможиться, а у вас нет денег или желания его растамаживать «по полной», существует несколько вариантов от него избавиться:
- Оформить реэкспорт и вывезти на территорию Евросоюза. Есть возможность продать его, например, в Польше или Чехии, откуда машина пересекла границу. Если машина стоит недорого, можно ее сдать на разборку.
- Оставить на таможенном складе. Там машину можно оставить навсегда или до тех пор, пока не соберете деньги на растаможку (возможно, законодательство вскоре еще изменится и растаможка будет выгоднее). Хранение на складе платное.
- Передать на нужды армии. Для этого нужно предоставить таможне письмо от одного из подразделений ВСУ.
Определиться, что именно будете делать с ввозимым, но нерастаможенным автомобилем, нужно в течение 10 дней с момента пересечения границы. Ведь согласно ст. 470 Таможенного Кодекса, при превышении этого срока на владельца авто налагается штраф 8500 грн, а если срок больше 20 дней – 85 000 грн. Если же такой автомобиль не попал на таможню более чем за месяц – машину конфискуют или наложат штраф в 170 000 грн.
Чего нельзя делать:
- Ездить на нерастаможенной машине. Если полиция остановит нерастаможенное авто и проверит соответствие таможенным правилам, штраф будет таким, как и за нерастаможенную машину – от 8500 до 170 000, возможна еще и конфискация авто.
- Отдать авто на разборку в Украине. Если таможня обнаружит этот факт, тоже наложит аналогичный штраф.