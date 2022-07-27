Інспектор поліції не має права штрафувати за неувімкнену при зупинці автомобіля «аварійку», хоча формально це порушення правил дорожнього руху.

Часто водій може отримати штраф після зупинки автомобіля працівниками поліції, навіть якщо до зупинки порушень не вчиняв.

Зазвичай працівники поліції зупиняють автомобіль для «перевірки документів» та після зупинки звинувачують водія, що він, після того, як здійснив зупинку, не увімкнув аварійну світлову сигналізацію. Далі водій отримує постанову зі штрафом у розмірі 510 грн.

До речі поліцейський не може бути свідком у суді

Це один із «популярних» штрафів – щороку їх сплачується декілька тисяч. Однак мало хто знає, що згідно з діючим законодавством цей штраф незаконний.

Насправді при зупинці автомобіля поліцією водій зобов’язаний увімкнути «аварійку», про це вказано у п.п. 9.9 ПДР. Однак за накладення штрафів має бути відповідний пункт в Кодексі про адміністративні правопоруш Але його нема, а поліцейські використовують зовсім іншу статтю КУпАП.

За невиконання цієї вимоги, поліція зазвичай накладає на водія штраф у розмірі 510 грн. на підставі ч.2 ст. 122 КУпАП. Однак ця норма передбачає відповідальність за користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.

Отже, згідно з КУпАП правопорушенням вважається не будь-які порушення правил користування попереджувальними сигналами, а лише ті, які вчинені при початку руху чи зміні його напрямку.

Увімкнення аварійної світлової сигналізації згідно з нормами п.п.9.1.ґ ПДР вважається саме попереджувальним сигналом. В той самий час, зупинка на вимогу поліцейського не стосується початку руху чи зміни його напрямку.

Тому під час зупинки автомобіля водій зобов’язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію, як це передбачено правилами. Однак штрафувати за не увімкнену при зупинці автомобіля «аварійку» працівники поліції не мають права. Оскільки такі дії можуть передбачати лише попередження на підставі ст.125 КУпАП.

У випадку накладення штрафу на підставі ч.2 ст.122 КУпАП, такий штраф буде незаконним та підлягає скасуванню у встановленому законом порядку!