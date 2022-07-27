Инспектор полиции не имеет права штрафовать за невключенную при остановке автомобиля «аварийку», хотя формально это нарушение ПДД.

Часто водитель может получить штраф после остановки автомобиля работниками полиции, даже если до остановки нарушений не совершал.

Обычно сотрудники полиции останавливают автомобиль для «проверки документов» и после остановки обвиняют водителя в том, что он, после остановки, не включил аварийную световую сигнализацию. Далее водитель получает постановление со штрафом в размере 510 грн.

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Это один из «популярных» штрафов – каждый год их оплачивается несколько тысяч. Однако мало кто знает, что согласно действующему законодательству этот штраф незаконен.

На самом деле, при остановке автомобиля полицией водитель обязан включить «аварийку», об этом указано в п.п. 9.9 ПДД. Однако за наложение штрафов должен быть соответствующий пункт в Кодексе об административных правонарушениях. Но его нет, а полицейские используют совсем другую статью КУоАП.

За невыполнение этого требования полиция обычно налагает на водителя штраф в размере 510 грн. из ч.2 ст. 122 КУоАП. Однако эта норма предусматривает ответственность за использование внешних осветительных приборов или предупреждающих сигналов при начале движения или изменении его направления.

Следовательно, согласно КУоАП правонарушением считается не какие-либо нарушения правил пользования предупредительными сигналами, а только те, которые совершены при начале движения или изменении его направления.

Включение аварийной световой сигнализации согласно нормам п.п.9.1.г ПДД считается именно предупредительным сигналом. В то же время остановка по требованию полицейского не касается начала движения или изменения его направления.

Поэтому при остановке автомобиля водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, как это предусмотрено правилами. Однако штрафовать за не включенную при остановке автомобиля аварийку работники полиции не имеют права. Поскольку такие действия могут предусматривать только предупреждение на основании ст.125 КУоАП.