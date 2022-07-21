Про це у своєму рішенні вказав апеліційний суд.

Значна кількість штрафів за порушення ПДР виноситься поліцейськими без жодних фото чи відеодоказів правопорушення. Якщо справа розглядається в суді, в якості доказу може бути прийняти свідчення поліцейського, який виносив постанову. Однак така практика незаконна.

Нагадаємо, що Штраф, виписаний інспектором без участі водія, незаконний

В одному з таких випадків працівники поліції оштрафували водія без жодних доказів порушення. Водій не погодився і оскаржив постанову про накладення штрафу в суді.

Один з місцевих судів першої інстанції у якості доказів визнав надане до матеріалів справи пояснення поліцейського як свідка. Позивач звернувся в апеляційний суд.

Розглянувши матеріали даної справи, апеляційний суд наголосив, що цінність свідка полягає в його об`єктивному сприйнятті обставини справи за відсутності юридичної зацікавленості у вирішенні справи.

За наслідками розгляду справи суд зробив висновок, що інспектор не може бути об’єктивним свідком і визнав його свідчення недопустимими доказами по справі.

На цій підставі апеляційний суд визнав постанову поліції незаконною та скасував її (Постанова апеляційного суду від 12.07.2022 у справі №675/1590/21).

Таким, чином свідчення інспектора в суді не можуть бути доказами правопорушення, за відсутності інших доказів, зокрема таких як фото- чи відеофіксація.