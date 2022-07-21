Об этом в своем решении указал апеллиционный суд.

Значительное количество штрафов за нарушение ПДД выносится полицейскими без фото или видеодоказательств правонарушения. Если дело рассматривается в суде, в качестве доказательства может быть принято свидетельство полицейского, выносившего постановление. Однако такая практика незаконна.

Напомним, что Штраф, выписанный инспектором без участия водителя, незаконный

В одном из таких случаев сотрудники полиции оштрафовали водителя без доказательств нарушения. Водитель не согласился и оспорил постановление о наложении штрафа в суде.

Один из местных судов первой инстанции в качестве доказательств признал предоставленное к материалам дела объяснение полицейского в качестве свидетеля. Истец обратился в апелляционный суд.

Рассмотрев материалы данного дела, апелляционный суд подчеркнул, что ценность свидетеля заключается в его объективном восприятии обстоятельств дела при отсутствии юридической заинтересованности в решении дела.

По результатам рассмотрения дела суд заключил, что инспектор не может быть объективным свидетелем, и признал его показания недопустимыми доказательствами по делу.

На этом основании апелляционный суд признал постановление полиции незаконным и отменил его (Постановление апелляционного суда от 12.07.2022 г. по делу №675/1590/21).

Таким образом, показания инспектора в суде не могут являться доказательствами правонарушения при отсутствии других доказательств, в частности, таких как фото- или видеофиксация.