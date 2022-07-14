Водія, який зафіксував це порушення, підтримав суд.

Напевне, кожен водій, якого зупиняла поліція, стикався з такою ситуацією. Інспектор зупиняє водія за порушення ПДР, переписує дані з посвідчення водія (або забирає документи з собою), йде до свого службового автомобіля і там оформлює протокол.

Через декілька хвилин інспектор повертається та вручає водієві складену постанову про накладення штрафу.

До речі водій не повинен доводити інспектору свою невинуватість

У одній із таких стандартних ситуацій водій не погодився з тим, що інспектор обмежився формальним заповненням постанови у своєму службовому автомобілі. Адже інспектор має провести спеціальну процедуру, описану в законодавстві. Тому водій звернувся до суду.

Суди першої та апеляційної інстанції дослідили, що водій дійсно порушив ПДР. Однак погодились з аргументами водія щодо неприпустимості формального складення постанови у службовому автомобілі без проведення розгляду справи.

Зокрема, П’ятий апеляційний адміністративний суд у рішенні нагадав департаменту патрульної поліції, як повинна проводитись процедура розгляду справи. Зазначив, що “згідно з ч. 1 ст. 279 КУпАП розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка розглядає дану справу.

Частиною 2 вказаної статті встановлено, що посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності. Роз`яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права та обов`язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази та вирішуються клопотання”.

Розглядаючи матеріали справи, суд зробив висновок, що “патрульна поліцейська фактично не здійснювала розгляд справи про адміністративне правопорушення у вищевказаному порядку та лише склала оскаржувану постанову, перебуваючи у службовому автомобілі” (дослівно).

За наслідками розгляду справи суди визнали постанову поліції про притягнення водія до адміністративної відповідальності протиправною та скасували її (Справа №489/434/20).

Таким чином, навіть якщо Ви порушили ПДР, це не звільняє інспектора від обов’язку дотриматись процедури розгляду справи, як це передбачено статтею 279 КУпАП.

Якщо ж інспектор обмежився формальним складенням постанови без проведення розгляду справи, такий штраф є незаконним та підлягає скасуванню! Навіть якщо водій дійсно порушив Правила дорожнього руху.