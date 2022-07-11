Якщо докази скоєння правопорушення відсутні - усі сумніви щодо правомірності рішень працівників поліції трактуються на користь водія.

Часто звинувачуючи водія у порушенні ПДР, інспектор вимагає у водія надати докази своєї невинуватості.

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Однак, Шостий апеляційний адміністративний суд зробив важливий висновок у подібній ситуації (Справа №760/28161/19).

Суд зазначив, що усі сумніви щодо правомірності рішень працівників поліції трактуються на користь водія.

Водієві достатньо лише вказати на факт протиправного рішення, дії чи бездіяльності, якщо допустимі докази для цього недоступні. Своєю чергою інспектор має довести доказами факт законності свого рішення чи дії.

У разі невиконання цього обов'язку суд повинен задовольнити вимогу водія і визнати протиправними рішення, дію чи бездіяльність, на які вказував водій.

Єдиною умовою для цього є повідомлення водієм мінімально достатньої інформації про такі рішення чи дії.

Зазначені висновки із посиланням на вказане рішення суду можуть бути використані водіями при оскарженні штрафів за порушення ПДР.