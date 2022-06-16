Більшість водіїв не звертає увагу на те, чи пристебнуті ременями безпеки пасажири їх автомобіля або вважає що це особиста справа самого пасажира.

Не кожен водій знає, що він несе персональну відповідальність не тільки за те, що сам не користується ременем безпеки, а й за те, що перевозить непристебнутих пасажирів.

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А саме, Правила дорожнього руху зобов’язують пасажира під час пересування на транспортному засобі, користуватися ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією (п.п.5.1.6).

Одночасно, Правила зобов’язують і водія особисто використовувати ремені безпеки, а також не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями (п.п.2.3.в).

Таким чином, водій зобов’язаний сам користуватися пасками безпеки, а також слідкувати, чи пристебнути пасажири, яких він перевозить.

Якщо ж пасажир транспортного засобу відмовляється пристібатися ременем безпеки, водій не має права починати рух.

За порушення Правил користування ременями безпеки передбачено штраф у розмірі 510 грн. (ч.5 ст.121 КУпАП). Штраф може отримати як водій, який перевозив непристебнутого пасажира, так і сам пасажир, який їхав у автомобілі без використання пасків безпеки.

Якщо ж факти перевезення пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки, буде виявлено поліцією при оформленні дорожньо-транспортної пригоди з відповідними наслідками, то водій може отримати судимість на підставі 286 Кримінального кодексу.

Тому, з метою недопущення таких наслідків, перед початком руху водій повинен переконатись чи всі пасажири автомобіля пристебнуті. І лише після цього здійснювати рух.