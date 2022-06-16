Большинство водителей не обращает внимание на то, пристегнуты ли ремнями безопасности пассажиры их автомобиля или считает что это личное дело самого пассажира.

Не каждый водитель знает, что он несет персональную ответственность не только за то, что сам не пользуется ремнем безопасности, но и за то, что перевозит непристегнутых пассажиров.

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А именно, Правила дорожного движения обязывают пассажира во время передвижения на транспортном средстве, пользоваться ремнями безопасности, где их установка предусмотрена конструкцией (п.п.5.1.6).

Одновременно, Правила обязывают водителя и лично использовать ремни безопасности, а также не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (п.п.2.3.в).

Таким образом, водитель обязан сам пользоваться ремнями безопасности, а также следить, пристегнуть ли пассажиры, которых он перевозит.

Если же пассажир транспортного средства отказывается пристегиваться ремнем безопасности, водитель не имеет права начинать движение.

За нарушение Правил пользования ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 510 грн. (ч. 5 ст. 121 КУоАП). Штраф может получить как водитель, перевозивший непристегнутого пассажира, так и сам пассажир, который ехал в автомобиле без использования ремней безопасности.

Если же факты перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, будут выявлены полицией при оформлении дорожно-транспортного происшествия с соответствующими последствиями, то водитель может получить судимость на основании 286 Уголовного кодекса.

Поэтому, с целью недопущения таких последствий, перед началом движения водитель должен убедиться все ли пассажиры автомобиля пристегнуты. И лишь после этого совершать движение.