Если доказательства совершения правонарушения отсутствуют - все сомнения относительно правомерности решений сотрудников полиции трактуются в пользу водителя.

Часто обвиняя водителя в нарушении ПДД, инспектор требует у водителя предоставить доказательства своей невиновности.

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Однако Шестой апелляционный административный суд сделал важный вывод в подобной ситуации (Дело №760/28161/19).

Суд отметил, что все сомнения в правомерности решений работников полиции трактуются в пользу водителя.

Водителю достаточно лишь указать факт противоправного решения, действия или бездействия, если допустимые доказательства для этого недоступны. В свою очередь инспектор должен доказать доказательствами факт законности своего решения или действия.

В случае невыполнения этой обязанности суд должен удовлетворить требование водителя и признать противоправными решения, действие или бездействие, на которые указывал водитель.

Единственным условием для этого является сообщение водителем минимально достаточной информации о таких решениях или действиях.