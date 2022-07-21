Водителя, зафиксировавшего это нарушение, поддержал суд.

Наверное, каждый водитель, которого останавливала полиция, сталкивался с такой ситуацией. Инспектор останавливает водителя за нарушение ПДД, переписывает данные из водительского удостоверения (или забирает документы с собой), идет к своему служебному автомобилю и там оформляет протокол.

Через несколько минут инспектор возвращается и вручает водителю составленное постановление о штрафе.

Кстати, водитель не обязан доказывать свою невиновность.

В одной из таких стандартных ситуаций водитель не согласился с тем, что инспектор ограничился формальным заполнением постановления в своем служебном автомобиле. Ведь инспектор должен провести специальную процедуру, описанную в законодательстве. Поэтому водитель обратился в суд.

Суды первой и апелляционной инстанции расследовали, что водитель действительно нарушил ПДД. Однако согласились с аргументами водителя по поводу недопустимости формального составления постановления в служебном автомобиле без проведения рассмотрения дела.

В частности, Пятый апелляционный административный суд в решении напомнил департаменту патрульной полиции о том, как должна проводиться процедура рассмотрения дела. Он отметил, что “согласно ч. 1 ст. 279 КУоАП рассмотрение дела начинается с представления должностного лица, которое рассматривает данное дело.

Частью 2 указанной статьи установлено, что должностное лицо, рассматривающее дело, объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к административной ответственности. Разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности. После этого объявляется протокол об административном правонарушении. На заседании заслушиваются лица, участвующие в рассмотрении дела, исследуются доказательства и ходатайства”.

Исследуя материалы дела, суд заключил, что "патрульный полицейский фактически не осуществляла рассмотрение дела об административном правонарушении в вышеуказанном порядке, а только составила обжалуемое постановление, находясь в служебном автомобиле" (дословно).

По результатам рассмотрения дела суды признали постановление полиции о привлечении водителя к административной ответственности противоправным и отменили его (Дело №489/434/20).

Таким образом, даже если Вы нарушили ПДД, это не освобождает инспектора от обязанности соблюсти процедуру рассмотрения дела, как это предусмотрено статьей 279 КУоАП.

Если же инспектор ограничился формальным составлением постановления без проведения рассмотрения дела, такой штраф незаконный и подлежит отмене! Даже если водитель действительно нарушил ПДД.