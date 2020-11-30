Бытует мнение, что административный штраф за нарушение ПДД легче заплатить, чем заниматься обжалованием.

Мотивом нежелания обжаловать штраф есть незначительные суммы штрафа – 340 грн или 425 грн. Однако, административный штраф не является обычным событием. И речь даже не в сумме штрафа.

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Факт вынесения в отношении водителя постановления свидетельствует о том, что он считается тем, кто привлекался к административной ответственности. Иными словами правонарушителем. Если водитель не обжаловал постановление, он дополнительно сам признал себя нарушителем! Даже если он ничего не нарушал.

В таком случае он будет считаться таким, кто не привлекался к административной ответственности только в случае, если в течение года он не совершил нового административного правонарушения (ст.39 КоАП).

В противном случае, в течение года он считается тем, кто привлекался к административной ответственности и должен сообщать об этом в случае необходимости.

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Если же в течение года со дня вынесения постановления, в отношении водителя вынесено новое постановление, то этот отсчет времени начинается «с нуля».

Кроме того, по некоторым статьям КоАП предусмотрено более строгую ответственность при повторном нарушении в течение года, это в частности лишение права управления транспортными средствами, административный арест, общественные работы, изъятие транспортного средства и тому подобное.

При этом, сама по себе мысль водителя о том, что штраф незаконный, не отменяет постановления о привлечении его к административной ответственности. Постановление может быть отменено только компетентным органом по обращению водителя.