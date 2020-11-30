Побутує думка, що адміністративний штраф за порушення ПДР легше сплатити, ніж займатись оскарженням.

Мотивом небажання оскаржувати штраф є незначні суми штрафу – 340 грн. чи 425 грн. Однак, адміністративний штраф не є буденною подією. І мова навіть не в сумі штрафу.

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Факт винесення відносно водія постанови свідчить про те, що він вважається таким, що притягувався до адміністративної відповідальності. Інакшими словами правопорушником. Якщо водій не оскаржив постанову, він додатково сам визнав себе порушником! Навіть якщо він нічого не порушував.

У такому випадку він буде вважатись таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності лише у разі, якщо протягом року він не вчинив нового адміністративного правопорушення (ст.39 КУпАП).

У інакшому випадку, протягом року він вважається таким, що притягувався до адміністративної відповідальності та повинен повідомляти про це у разі потреби.

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Якщо ж протягом року від дня винесення постанови, відносно водія винесено нову постанову, то цей відлік часу розпочинається “з нуля”.

Окрім того, по деяких статтях КУпАП передбачено більш суворішу відповідальність при повторному порушення протягом року, це зокрема позбавлення права керування транспортними засобами, адміністративний арешт, громадські роботи, вилучення транспортного засобу тощо.

При цьому, сама по собі думка водія про те що штраф незаконний не скасовує постанови про притягнення його до адміністративної відповідальності. Постанова може бути скасована лише компетентним органом за зверненням водія.