Якщо дизель не заводиться – отже, він замерз, тобто, парафінізувалося його паливо. Таким є стереотип, а він, між іншим, не завжди спрацьовує! Ну, а якщо не замерз і все одно не заводиться – то що ж тоді з дизелем?

Дизель не заводиться зовсім необов'язково через загустіле пальне, хоча мороз тут все ж винен. Як і у ДВС будь-якого іншого типу, у кожного дизеля можуть бути якісь технічні негаразди, які посилюються низькою температурою повітря і стають причиною небажання заводитися морозним ранком.

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1. Перевірте свічки. Для гарантованого старту дизеля за будь-якої погоди в кожному його циліндрі є свічка розжарення. Вони вмикаються на кілька секунд кожен раз перед запуском стартера і в теплу пору року несправність однієї-двох свічок залишається непоміченою – влітку сучасний дизель цілком успішно заводиться і без підігріву камери згоряння. Але взимку, коли умови запуску ускладнені низькою температурою, несправність свічок відразу дається взнаки: дизель або не стартує взагалі, або, навіть коли запуститься, працює вкрай нестійко і відразу глухне. До речі, свічки можуть не працювати через реле, яке відповідає за їх вмикання – варто перевірити його разом з проводкою. Несправні свічки або реле потрібно замінити.

2. Форсунки. Форсунка може «порадувати» власника різноманітними малоприємними сюрпризами. Наприклад, вона може «лити» – давати неправильний факел розпилу палива, неправильно дозувати паливо, невчасно відкривати свої клапани, порушуючи тиск в магістралі. У мороз будь-яка з цих причин може перешкоджати пуску, проте, зазвичай для цього потрібно, щоб в одному моторі накопичилося кілька проблемних інжекторів. Багато типів форсунок підлягають ремонту, а якщо доведеться заміняти їх новими – це обійдеться дуже недешево.

3. Акумулятор. Дизельний мотор з його значним ступенем стиснення провернути стартером набагато важче, ніж бензиновий чи інший, в якому паливо займається від іскри. Тому вимоги до акумулятора у дизельних авто вище. Отже, якщо стартер крутиться дуже повільно, та ще й поршнева не першої свіжості, саме АКБ може бути причиною невдалого холодного пуску – батарея або посаджена, або зовсім відпрацювала своє. Спробуйте «прикурити» у сусіда, замінити акумулятор гарантовано «бадьорим» або зарядити свій.

4. Поршнева. Гранична спрацьованість циліндро-поршневої групи, мабуть, найсумніше, що може бути. У моторів із запалюванням від стиснення (тобто дизельних) дуже високі вимоги до компресії – вона повинна бути від 20 кг/см2 і вище. На відміну від бензинових, які при значному зносі поршневої просто втрачають потужність, димлять і «жеруть» масло, дизель більше не запускається. Зрозуміло, що в мороз низька компресія накладається на інші, суто зимові ускладнення, і в підсумку одним морозним ранком мотор так і не вдасться оживити. Такому двигуну потрібен серйозний ремонт.

5. Цілий ряд інших несправностей також може зумовити те, що дизель не заводиться, хоча, як ми говоримо, він і не замерз. Але ці фактори не так тісно пов'язані із зимою, як вищезгадані. Так, може бути повітря у паливному нососі великого тиску, або він несправний, зношений стартер і регулятор тиску палива, збита установка моменту впорскування, в дизелях з Common Rail може відмовити один з датчиків, насос, що підкачує паливо з баку, блок управління, проблеми з контактом в роз'ємах проводки... Загалом, якщо перші, суто «дизельні» причини виключені – отже, машині, яка вирішила влаштувати бойкот, потрібна комплексна професійна діагностика.

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Звичайно, більшість згаданих проблем не можна вирішити просто біля автомобіля, тим більше самотужки – доведеться викликати технічну допомогу або відразу евакуатор. Шкода, але нічого не вдієш: треба або слідкувати за станом автомобіля постійно, не чекаючи відмов “на маршруті”, або в такий спосіб розплачуватись за економічність, зручність та комфорт сучасного транспорту.

Нагадаємо, що нещодавно експерти зясували, як завести машину, якщо дизель замерз.