79 тисяч доларів за недороблений російський електрокар?! При здоровому глузді таке можна купити хіба що у якості колекційного чи музейного експонату.

Амбіційні плани російського олігарха Михайла Прохорова з випуску інноваційних гібридних автомоіблів та електрокарів у Росії провалились ще навесні 2014 року, хоча ще влітку 2013-го здавалось, що все вдастся.

Однак, досерійного виробництва хоча б однієї моделі справа не дійшла, після серії скандалів уся органцізація розвалилась чи, як кажуть зараз, стартап провалився. Тим не менш, днями на одному з інтернет-майданчиків з продажу автомобілів з’явилось оголошення про продаж кількох ходових прототипів “ё-Мобілів”. Автомобілі, виставлені на продаж мають різний ступінь готовності, в деяких відсутні кузовні панелі, у салонах інших стирчать пучки проводів з-під торпедо.

Фото: ё-Мобілі, виставлені на продаж / auto.ru

У числі кузовних модифікацій “ё-Мобілів” п’ятидверні хетчбеки, тридвернний, а також купе та комерційний “каблучок”. Ціна залежить від конкретного екземпляра, але для орієнтиру продавець вказав суму в 5 мільйонів рублів, що дорівнює приблизно 79 тисячам доларів. Для порівняння, нова Tesla Model 3 коштує близько 40 тисяч.

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