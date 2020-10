Найгарячіші машини 2010-х років у одній з найгарячіших гоночних ігор минулого десятиліття повертаються, ще кращими, ніж раніше.

Студія Electronic Arts анонсувала реліз переробленої версії популярної гоночної аркади Need for Speed: Hot Pursuit зразка 2011 року. Новинка під назвою Remastered буде доступна на більшості платформ з 6 листопада, а зараз відкрито попереднє замовлення.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered можна попередньо замовити в Steam (799 гривень), PS Store (1399 гривень) і магазині Microsoft, а завантажити гру можна буде, після офіційного релізу 6 листопада. Симулятор розроблений для ПК на Windows, PS4, Xbox One та Nintendo Switch, однак останнім доведеться чекати релізу трохи довше – до 13 листопада.



Розробники нової гри обіцяють покращену графіку, текстури високого дозволу, покращене згладжування, переосмислений інтерфейс, доопрацьовану дальність промальовування зображення, поліпшення тіней і частинок, всі оновлення в одній грі і повноцінний кроссплей.

За офіційними данними версія для PS4 та Xbox One зможе відтворювати зображення у форматі 1080р при 30 кадрах в секунду. А на PS4 Pro і Xbox One X буде режим 4К з частотою кадру 60 fps. На Nintendo Switch обіцяють 1080р при 30 fps, якщо консоль в док-станції і 720р при 30 к/с без станції.