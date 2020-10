Самые горячие автомобили 2010-х годов в одной из самых горячих гоночных игр прошлого десятилетия возвращаются еще лучше, чем раньше.

Студия Electronic Arts анонсировала релиз переработанной версии популярной гоночной аркады Need for Speed: Hot Pursuit образца 2011 года. Новинка под названием Remastered будет доступна на большинстве платформ с 6 ноября, а сейчас открыт предварительный заказ.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered можно предварительно заказать в Steam (799 гривен), PS Store (1399 гривен) и магазине Microsoft, а скачать игру можно будет после официального релиза 6 ноября. Симулятор разработан для ПК на Windows, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, однако последним придется ждать релиза чуть дольше – до 13 ноября.

Разработчики новой игры обещают улучшенную графику, текстуры высокого разрешения, улучшенное сглаживание, переосмысленный интерфейс, доработанную дальность прорисовки изображения, улучшение теней и частиц, все обновления в одной игре и полноценный кроссплей.

По официальным данным версия для PS4 и Xbox One сможет воспроизводить изображения в формате 1080р при 30 кадрах в секунду. А на PS4 Pro и Xbox One X будет режим 4К с частотой кадра 60 fps. На Nintendo Switch обещают 1080р при 30 fps, если консоль в док-станции и 720р при 30 к/с без станции.