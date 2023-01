Останні роки були складними для ліцензії, але зараз компанія випускала дуже цікавий продукт. Чи зможе він хоча б частково досягти успіху перших випусків – покаже час.

Остання частина саги Need for Speed (NFS) доступна з минулого місяця під назвою Unbound. Вона отримала більше ніж позитивні відгуки від користувачів.

Після невтішної версії Heat, схоже, що Need for Speed випустила справді гарний продукт. Unbound дійсно спирається на відео із, м'яко кажучи оригінальною графікою.

У грі присутні не менше 143 моделей авто. Очевидно, що ви зможете, як і в усіх Need for Speed удосконалювати свої автомобілі та налаштовувати їх на свій смак.

Був час, коли вихід нової Need for Speed був подією. Відколи існує франшиза, Need for Speed ніколи не претендувала на те, щоб бути симуляцією водіння автомобіля. Це справжня аркадна гра, яка сподобається навіть найвибагливішим гравцям у гонки.

Існує незліченна кількість версій цієї гри, які мали величезний успіх, ми можемо назвати NFS Hot Pursuit, NFS Underground або першу Need for Speed Most Wanted.

Так, але тепер, з роками, ліцензія втратила свій блиск, і деякі гравці відвернулися від Need for Speed. Нова версія Unbound створена для того аби змінити це становище.