Автомобіль, якій зроблений всього в одному екземплярі, відомий за культовою грою Need for Speed II

На паризький аукціон RM Sotheby's виставлено унікальний суперкар Isdera Commendatore 112i 1993 року. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі, а покоління 90-х пам'ятає його по грі Need for Speed II.

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Isdera Commendatore 112i виглядає дуже нестандартно. Досить того, що піднімаються вгору не тільки двері, але і стулки капота двигуна. А ще у суперкара незвичайні висувні фари від Porsche 968.

Деталі салону запозичили у різних Mercedes-Benz, двигун також з трипроменевою зіркою. Цей 6,0-літровий 408-сильний V12 знайомий також по суперкарам Pagani.

За паспортом розгін до сотні займає 4,7 с, а максимальна швидкість складає 340 км / год, хоча в її досягнення не дуже-то віриться. Проте, автомобіль дійсно крутий і його напевно придадуть за чималі гроші.