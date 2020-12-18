Автомобиль, которой сделан всего в одном экземпляре, известен по культовой игре Need for Speed II

На парижский аукцион RM Sotheby's выставлен уникальный суперкар Isdera Commendatore 112i 1993 года. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре, а поколения 90-х помнит его по игре Need for Speed ​​II.

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Isdera Commendatore 112i выглядит очень нестандартно. Мало того, что поднимаются вверх не только двери, но и створки капота двигателя. А еще у суперкара необычные выдвижные фары от Porsche 968.

Детали салона позаимствовали у различных Mercedes-Benz, двигатель также с трехлучевой звездой. Этот 6,0-литровый 408-сильный V12 знаком также по суперкарам Pagani.

По паспорту разгон до сотни занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч, хотя в ее достижения не очень-то верится. Однако, автомобиль действительно крутой и его наверняка продадут за немалые деньги.