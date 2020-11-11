На портале Bring a Trailer на продажу выставлен канадский танк Sherman M4A1 Grizzly 1943 года.

Танк продают в штате Калифорния, на гербе которого изображен медведь гризли – такое же прозвище и у военнной машини.

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Википедия сообщает, что Grizzly M4A1 Sherman – это канадский средний крейсерский танк периода Второй мировой войны на базе американского танка M4A1 Sherman, оснащенный канадскими гусеницами Dry Pin и другими модификациями.

Продавец сообщает, что танк имеет хорошее техническое состояние, хотя и имеет некоторые признаки пережитых лет и боевых действий. Также нынешний владелец отмечает, что танак был отремонтирован и обновлен, перед продажей и имеет надлежащее рабочее состояние. Это не предполагает дееспособность вооружения – главная 75-миллиметровая пушка, пулемет башни калибра .50 и пулемет калибра .30 были демилитаризованы, поэтому покупатель получит только муляжи. Все остальное функционирует.

Танк оснащен 9-цилиндровым радиальным двигателем Wright Whirlwind объемом 16 литров и пятиступенчатой механической коробкой передач Spicer, а также цільносталевим гусеничным шасси.

Фото: выставленный на продажу Grizzly M4A1 Sherman / Autoevolution

Недавнее обслуживание включало замену моторного и трансмиссионного масла, промывку гидравлической системы, обновление проводов, смазку колес и незначительный ремонт датчиков. Также танку освежили краску и почистили пятиместный салон.

По данным продавца, этот Sherman является одним из менее чем 20 действующих M4A1, которые все еще существуют. На момент написания статьи лот получил 16 ставок, а максимальная сумма, предлагаемая за него составляет 165 тысяч долларов, до завершения торгов осталось 9 дней.