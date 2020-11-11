На порталі Bring a Trailer на продаж виставлений канадський танк Sherman M4A1 Grizzly 1943 року.

Танк продають у штаті Каліфорнія, на гербі якого зображено ведмедя грізлі – таке ж прізвисько має і військова машина.

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Вікіпедія повідомляє, що Grizzly M4A1 Sherman – це канадський середній крейсерський танк періоду Другої світової війни на базі американського танка M4A1 Sherman, оснащений канадськими гусеницями Dry Pin та іншими модифікаціями.

Продавець повідомляє, що танк має добрий технічний стан, хоча й має деякі ознаки пережитих років та бойових дій. Також нинішній власник зазначає, що танак був відремонтований та оновлений, перед продажем і має належний робочий стан. Це не передбачає дієздатність озброєння – головна 75-міліметрова гармата, кулемет башти калібру .50 та кулемет калібру .30 були демілітаризовані, тож покупець отримає лише муляжі. Все інше функціонує.

Танк оснащений 9-циліндровим радіальним двигуном Wright Whirlwind об’ємом 16 літрів та п'ятиступінчастою механічною коробкою передач Spicer, а також цільносталевим гусеничним шасі.

Фото: виставлений на продаж Grizzly M4A1 Sherman / Autoevolution

Нещодавнє обслуговування включало заміну моторного та трансмісійного масла, промивку гідравлічної системи, оновлення дротів, змащення коліс та незначний ремонт датчиків. Також танку освіжили фарбу та почистили п’ятимісний салон.

За данними продавця, цей Sherman є одним із менш ніж 20 діючих M4A1, які все ще існують. На момент написання статті лот отримав 16 ставок, а максимальна сума, пропонована за нього становить 165 тисяч доларів, до завершення торгів залишилось 9 днів.