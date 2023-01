Последние годы были сложны для лицензии, но сейчас компания выпускала очень интересный продукт. Сможет ли он хотя бы частично добиться успеха первых выпусков – покажет время.

Последняя часть саги Need for Speed (NFS) доступна с прошлого месяца под названием Unbound. Она получила более положительные отзывы от пользователей.

Читайте также: Уникальный автомобиль из Need for Speed выставили на прода же

После нелестной версии Heat, похоже, Need for Speed выпустила действительно хороший продукт. Unbound действительно опирается на видео с мягко говоря оригинальной графикой.

В игре присутствует не менее 143 моделей авто. Очевидно, что вы сможете, как и у всех Need for Speed, совершенствовать свои автомобили и настраивать их на свой вкус.

Было время, когда выход нового Need for Speed был событием. С тех пор как существует франшиза, Need for Speed никогда не претендовала на то, чтобы быть симуляцией вождения автомобиля. Это настоящая аркадная игра, которая понравится даже самым взыскательным игрокам в гонки.

Существует множество версий этой игры, которые имели огромный успех, мы можем назвать NFS Hot Pursuit, NFS Underground или первую Need for Speed Most Wanted.

Да, но теперь, с годами, лицензия утратила свой блеск, и некоторые игроки отвернулись от Need for Speed. Новая версия Unbound создана для того, чтобы изменить это положение.