Легендарний біло-червоний болід в лівреї Malrboro виграв в одному чемпіонаті 15 з 16 заїздів та став символом непереможного авто в Королівських перегонах.

Для багатьох ентузіастів Формули-1, які протягом останніх двох десятиліть до смерті нудьгували через відсутність конкуренції, 1980-ті роки згадують як золоту еру автоспорту.

Williams, Ferrari та McLaren боролися за перевагу, причому остання команда стала найкращою в другій половині десятиліття.

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McLaren у 1988 році, після втрати попередніх двох конструкторських титулів британському супернику Williams, змінив постачальника двигунів і представив потужний болід McLaren MP4/4.

Розроблений великим Гордоном Мюрреєм (який пізніше задумав суперкар McLaren F1) і оснащений двигуном Honda V6 з турбонаддувом потужністю 700 к.с., MP4/4 домінував у сезоні 1988 року.

Керований досвідченим Аленом Простом і легендарним Айртоном Сенною, він перетнув фінішну лінію першим у 15 із 16 гонок. MP4/4, який досі вважається найкращим болідом Формули-1 усіх часів, приніс Сенні його перший титул найкращого водія та забезпечив McLaren четверту перемогу в чемпіонаті конструкторів.