Легендарный бело-красный болид в ливрее Malrboro выиграл в одном чемпионате 15 из 16 заездов и стал символом непобедимого авто в Королевской гонке.

Для многих энтузиастов Формулы-1, которые за последние два десятилетия до смерти скучали из-за отсутствия конкуренции на треке, 1980-е годы вспоминают как золотую эру автоспорта.

Williams, Ferrari и McLaren сражались за преимущество, причем последняя команда стала лучшей во второй половине десятилетия.

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McLaren в 1988 году, после потери предыдущих двух конструкторских титулов британскому сопернику Williams, сменил поставщика двигателей и представил мощный болид McLaren MP4/4.

Разработанный легендарным Гордоном Мюрреем (позже задумавшим суперкар McLaren F1) и оснащенный двигателем Honda V6 с турбонаддувом мощностью 700 л.с., MP4/4 доминировал в сезоне 1988 года.

Болид водили опытный Ален Прост и легендарный Айртон Сенна, в результате он пересек финишную линию первым в 15 из 16 гонок. MP4/4, считающийся лучшим болидом Формулы-1 всех времен, принес Сенне его первый титул лучшего водителя и обеспечил McLaren четвертый чемпионат среди конструкторов.