В прошлый раз другой болид Шумахера продали за 15 миллионов долларов.

Аукцион RM Sotheby's выставил на продажу спортивный болид Ferrari F1-2000, на котором Михаэль Шумахер ездил вернуть в Маранелло дубль Чемпионата мира среди водителей и конструкторов. Лот 101 выставляется на закрытом аукционе 3-12 апреля вместе в Гонконге.

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Эта машина имеет свою историю. Поначалу она была резервной для Шумахера, но уже со второй гонки сезона в Бразилии участвовала в квалификации. Тогда Михаэль стартовал третьим, однако финишировал первым, опередив Мику Хакинена из McLaren.

Через три гонки Шумахер завоевал свою первую поул-позицию в этом сезоне на Гран-при Испании, но из-за проблем во время пит-стопов стал пятым в рейтинге. Двумя гонками позже, в Монако, Шумахер вывел эту машину в поул-позицию. Однако на этой гонке у машины сломалась подвеска. Последний выход этого автомобиля на трассу состоялся через три гонки на Гран-при Австрии. Шумахер занял третье место на стартовой решетке, а затем получил удар от Рикардо Зонти на BAR-Honda на первом круге, что вывело машину и гонщика с игры. Ferrari перестроила машину, но она больше не участвовала в гонках Формулы-1.

Сейчас эта машина не музейный экспонат, а действующий гоночный болид. Он подходит для участия в соревнованиях Ferrari Corse Clienti, нынешний владелец ездил на нем в 2017 и 2020 годах. Тот, кто приобретет эту машину, получит тщательно ухоженный болид с 3,0-литровым V10 мощностью 770 лошадиных сил и гораздо более впечатляющим звуком.

В прошлом году RM Sotheby's выставил на аукцион автомобиль Ferrari F1-2003 GA Формулы-1, на котором Михаэль Шумахер одержал пять побед и стал чемпионом Формулы-1 в 2003 году. F1-2003 был продан за более чем 15 миллионов долларов, установив рекорд для автомобиля Формулы-1.