Минулого разу інший болід Шумахера продали за 15 мільйонів доларів.

Аукціон RM Sotheby's виставив на продаж спортивний болід Ferrari F1-2000, на якому Міхаель Шумахер їздив, щоб повернути в Маранелло дубль Чемпіонатів світу серед водіїв і конструкторів. Лот 101 виставляється на закритому аукціоні 3-12 квітня разом у Гонконгу.

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Ця машина має власну історію. Спочатку вона була резервною для Шумахера, але вже з другої гонки сезону в Бразилії брала участь у кваліфікації. Тоді Міхаель стартував третім, однак фінішував першим, випередивши Міку Хаккінена з McLaren.

Через три перегони Шумахер завоював свою першу поул-позицію в цьому сезоні на Гран-прі Іспанії, але через проблеми під час піт-стопів став п’ятим у рейтингу. Двома гонками пізніше, у Монако, Шумахер вивів цю машину у поул-позицію. Однак на цій гонці в машини зламалась підвіска. Останній вихід цього автомобіля на трасу відбувся через три гонки на Гран-прі Австрії. Шумахер посів третє місце на стартовій решітці, а потім отримав удар від Рікардо Зонти на BAR-Honda на першому колі, що вивело машину та гонщика з гри. Ferrari перебудувала машину, але вона більше не брала участі в гонках Формули-1.

Зараз ця машина – не музейний експонат, а діючий гоночний болід. Він підходить для участі в змаганнях Ferrari Corse Clienti, нинішній власник їздив на ньому у 2017 та 2020 роках. Той, хто придбає цю машину, отримає старанно доглянутий болід з 3,0-літровим V10 потужністю 770 кінських сил і набагато більш вражаючим звуком.

Минулого року RM Sotheby's виставив на аукціон автомобіль Ferrari F1-2003 GA Формули-1, на якому Міхаель Шумахер здобув п'ять перемог і став чемпіоном Формули-1 у 2003 році. F1-2003 було продано за понад 15 мільйонів доларів, встановивши рекорд для автомобіля Формули-1.