Правляча партія планує посилення податково тиску на громадян. Зокрема планується введення "непрямих методів податкового контролю" - якщо автомобіль придбано на кошти, яких "не бачить" податкова, громадянин буде змушений заплатити додатково 18% податку.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів у інтерв’ю виданню forbes.ua що покупців нових автомобілів планують змусити додатково платити 18% податку.

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"Мінфін готує зараз цей законопроєкт. Як це працюватиме? Ви робите дорогу покупку – квартиру, наприклад, чи машину. Податкова бачить вашу покупку в реєстрі, порівнює з доходами, які у вас є, якщо сума суттєво перевищує ваші доходи і ви на запит податкової не можете пояснити, звідки у вас ці гроші, то потрібно буде сплатити податок із цієї суми у розмірі 18%", - розповів Данило Гетманцев.

"Сьогодні більша частина працездатного населення не показує своїх доходів. За минулий рік – це 10 млн осіб", - вважає пан Гетманцев.