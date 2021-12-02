Правящая партия планирует усиление налогового давления на граждан. В частности, планируется введение "косвенных методов налогового контроля" – если автомобиль приобретен на средства, которых "не видит" налоговая, гражданин будет вынужден заплатить дополнительно 18% налога.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью изданию forbes.ua, что покупателей новых автомобилей планируют заставить дополнительно платить 18% налога.

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“Минфин готовит сейчас этот законопроект. Как это будет работать? Вы делаете дорогую покупку – квартиру, например, или машину. Налоговая видит вашу покупку в реестре, сравнивает с имеющимися у вас доходами, если сумма существенно превышает ваши доходы и вы по запросу налоговой не можете объяснить, откуда у вас эти деньги, нужно будет уплатить налог с этой суммы в размере 18%”, – рассказал Даниил Гетманцев.

“Сегодня большая часть трудоспособного населения не показывает своих доходов. За прошлый год – это 10 млн человек”, – говорит Гетманцев.