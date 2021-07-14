Ізоляція дротів Tesla виконана з переробленої сої – саме тому щури її так полюбляють. Біда власників у тому, що сервісні центри марки не визнають дані випадки гарантійними.

До редакції видання The New York Post звернулася мешканка Манхеттена Сара Вільямс, яка поскаржилася на незвичайну проблему з її Tesla Model 3 2018 року випуску. Вона не може використовувати електрокар для щоденних поїздок на роботу, оскільки електропроводку автомобіля погризли щури. Причому сервісні центри американської марки відмовляються визнавати цей випадок гарантійним.

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Сара звернулася в сервісний центр Tesla через несправність кондиціонера. При розтині стінки бардачка, звідти випав мертвий гризун, який і став причиною несправності електропроводки. Виявилося, що компанія використовує в електрокарі дроти з ізоляцією з переробленої сої, а не з нафтопродуктів. Таким чином, Tesla прагне до ще більшої екологічності виробництва. Однак органічне обплетення приваблює гризунів, які добираються до проводки і з'їдають її.

У компанії заявили, що даний випадок не є гарантійним. Представники Tesla повідомили, що оскільки більшість автовиробників використовують сою в ізоляції проводів для нових автомобілів, застосування даного матеріалу не вважається заводським дефектом в конструкції електрокара. У зв'язку з цим виробник не може покрити цей випадок по гарантії. Власниці Model 3 довелося витратити на ремонт електропроводки близько 5000 доларів.

Допомогти уберегти автомобілі від гризунів запропонував британський інженер Тобі Бейтсон, який розробив пристрій для захисту автомобілів від щурів. За його словами, тільки за останній рік до нього звернулося близько 150 власників Tesla, які стали жертвами мишей і щурів.

Спеціальний пристрій, вартістю 1500 доларів, являє собою модульну конструкцію з матів з металевою поверхнею, через яку подається електричний струм. Подібна система розкладається навколо машини або підкладається під колеса, щоб гризуни не змогли забратися в автомобіль.