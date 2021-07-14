Изоляция проводов Tesla выполнена из переработанной сои – именно поэтому крысы ее так любят. Беда владельцев в том, что сервисные центры марки не признают данные случаи гарантийными.

В редакцию издания The New York Post обратилась жительница Манхэттена Сара Уильямс, которая пожаловалась на необычную проблему с ее Tesla Model 3 2018 года выпуска. Она не может использовать электрокар для ежедневных поездок на работу, поскольку электропроводку автомобиля погрызли крысы. Причем сервисные центры американской марки отказываются признавать этот случай гарантийным.

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Сара обратилась в сервисный центр Tesla из-за неисправности кондиционера. При вскрытии стенки бардачка, оттуда выпал мертвый грызун, который и стал причиной неисправности электропроводки. Оказалось, что компания использует в электрокаре провода с изоляцией из переработанной сои, а не из нефтепродуктов. Таким образом, Tesla стремится к еще большей экологичности производства. Однако органическая оплетка привлекает грызунов, которые добираются до проводки и съедают ее.

В компании заявили, что данный случай не является гарантийным. Представители Tesla сообщили, что поскольку большинство автопроизводителей используют сою в изоляции проводов для новых автомобилей, применение данного материала не считается заводским дефектом в конструкции электрокара. В связи с этим производитель не может покрыть этот случай по гарантии. Владелице Model 3 пришлось потратить на ремонт электропроводки около 5000 долларов.

Помочь уберечь автомобили от грызунов предложил британский инженер Тоби Бейтсон, который разработал устройство для защиты автомобилей от крыс. По его словам, только за последний год к нему обратилось около 150 владельцев Tesla, которые стали жертвами мышей и крыс.

Специальное устройство, стоимостью 1500 долларов, представляет собой модульную конструкцию из матов с металлической поверхностью, через которую подается электрический ток. Подобная система раскладывается вокруг машины или подкладывается под колеса, чтобы грызуны не смогли забраться в автомобиль.