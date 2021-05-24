Фінська нафтохімічна компанія Neste повідомляє, що випробування першого в світі поновлюваного бензину, що проходять в Швеції, вийшли на фінальну стадію.

Віце-президент компанії Карл Нюберг заявив, що з поновлюваних бензинів Neste викиди парникових газів можуть бути скорочені до 65% в порівнянні з викопним бензином.

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"Таким чином, країни можуть підвищити свої національні амбіції щодо скорочення ще більшої кількості викидів парникових газів, оскільки галузь може впроваджувати нові ефективні рішення", - підкреслив Нюберг.

В даний час почалися фінальні комерційні випробування палива, що дозволить значно скоротити викиди парникових газів від бензинових і гібридних автомобілів.

Новий бензин відповідає стандарту EN228 і може використовуватися як в існуючих, так і в нових бензинових і гібридних автомобілях. Поновлюваний бензин може надати Євросоюзу ще один інструмент для досягнення мети скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року (у порівнянні з базовим рівнем 1990 року).

В березні 2021 року Neste приєдналася до eFuel Alliance, який зосереджений на промисловому виробництві синтетичного палива з поновлюваних джерел. Альянс базується в Берліні і Брюсселі і об'єднує компанії та організації, які просувають синтетичне паливо на основі "зеленої" енергії та біоматеріалів.