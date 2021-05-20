Збільшення споживання пального викликано відновленням ділової активності, збільшенням автопарку та іншими факторами.

У січні-квітні 2021 р. баланс ринку бензинів в Україні зріс на 16,6% (на 101,2 тис. т), до 710,6 тис. т, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р. (609,4 тис. т), повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані власного дослідження.

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Внутрішнє виробництво збільшилося на 6,7% (на 21,9 тис. т), до 348,6 тис. т, у порівнянні з січнем-квітнем торік. Зокрема, Кременчуцький НПЗ збільшив випуск бензинів на 8,6%, до 300,6 тис. т, з яких 77,2 тис. т було вироблено в квітні (+5% до квітня-2020 р.).

На Шебелинський завод у січні-квітні припало 48 тис. т, що на 4% менше від показника за аналогічний період торік.

Частка українських бензинів у загальному балансі ринку за підсумком чотирьох місяців 2021 р. склала 49% проти 53% в січні-квітні торік.

Імпорт бензинів за звітний період виріс на 30%, до 362 тис. т. Зокрема в квітні було ввезено 99,1 тис. т, або на 55,3% більше у порівнянні з квітнем 2020 р..

Найбільшим постачальником бензину залишається Білорусь, на рахунку якої в січні-квітні 85% імпорту (308,8 тис. т), що в півтора раза більше від торішнього показника.

Імпорт автомобільних бензинів з Литви за цей же період скоротився на 37%, до 53,1 тис. т.

За даними Консалтингової групи «А-95», у 2020 р. баланс бензинів склав 2,122 млн т, збільшившись за рік на 9%.