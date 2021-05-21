Увеличение потребления горючего вызвано восстановлением деловой активности, увеличением автопарка и другими факторами.

В январе-апреле 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 16,6% (на 101,2 тыс. т), до 710,6 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. (609,4 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

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Внутреннее производство увеличилось на 6,7% (на 21,9 тыс. т), до 348,6 тыс. т, по сравнению с январем-апрелем прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ увеличил выпуск бензинов на 8,6%, до 300,6 тыс. т, из которых 77,2 тыс. т было произведено в апреле (+5% к апрелю-2020 г.).

На Шебелинский завод в январе-апреле пришлось 48 тыс. т, что на 4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу четырех месяцев 2021 г. составила 49% против 53% в январе-апреле прошлого года.

Импорт бензинов за отчетный период вырос на 30%, до 362 тыс. т. В частности в апреле было ввезено 99,1 тыс. т, или на 55,3% больше по сравнению с апрелем 2020 г.

Крупнейшим поставщиком бензина остается Беларусь, на счету которой в январе-апреле 85% импорта (308,8 тыс. т), что в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

Импорт автомобильных бензинов из Литвы за этот же период сократился на 37%, до 53,1 тыс. т.

По данным Консалтинговой группы «А-95», в 2020 г. баланс бензинов составил 2,122 млн т, увеличившись за год на 9%.