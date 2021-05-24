Финская нефтехимическая компания Neste сообщает, что испытания первого в мире возобновляемого бензина, которые проходят в Швеции, вышли на финальную стадию.

Вице-президент компании Карл Нюберг заявил, что из возобновляемых бензинов Neste выбросы парниковых газов могут быть сокращены до 65% в сравнении с ископаемым бензином.

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"Таким образом, страны могут повысить свои национальные амбиции по сокращению еще большего количества выбросов парниковых газов, поскольку отрасль может внедрять новые эффективные решения", – подчеркнул Нюберг.

В настоящее время начались финальные коммерческие испытания топлива, что позволит значительно сократить выбросы парниковых газов от бензиновых и гибридных автомобилей.

Новый бензин соответствует стандарту EN228 и может использоваться как в существующих, так и в новых бензиновых и гибридных автомобилях. Возобновляемый бензин может предоставить Евросоюзу еще один инструмент для достижения цели сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году (по сравнению с базовым уровнем 1990 года).

В марте 2021 года Neste присоединилась к eFuel Alliance, который сосредоточен на промышленном производстве синтетического топлива из возобновляемых источников. Альянс базируется в Берлине и Брюсселе и объединяет компании и организации, которые продвигают синтетическое топливо на основе "зеленой" энергии и биоматериалов.