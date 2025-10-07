Незавершена заявка реєстрації авто – привід для відмови у наданні послуг ТСЦ МВС

Головний сервісний центр МВС нагадує водіям і власникам транспортних засобів: усі незавершені реєстраційні операції потрібно або довести до кінця, або видалити з єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Інакше отримати будь-які нові послуги в сервісних центрах МВС — чи то офлайн, чи онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія — буде неможливо, доки попередню заявку не буде закрито.

Що таке незавершена заявка

Це будь-яка розпочата, але не завершена реєстраційна дія. Наприклад:

ви з покупцем почали процедуру перереєстрації автомобіля, але передумали і не закрили заявку;

ви почали призначення належного користувача транспортного засобу, але не завершили процес;

після цього намагаєтесь скористатися онлайн-послугою — і отримуєте відмову через відкриту заявку.

Такі ситуації є досить поширеними і блокують подальше отримання послуг.

Що робити