Незавершена заявка реєстрації авто – привід для відмови у наданні послуг ТСЦ МВС

Відмови у наданні послуг ТСЦ МВС
Головний сервісний центр МВС нагадує водіям і власникам транспортних засобів: усі незавершені реєстраційні операції потрібно або довести до кінця, або видалити з єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Інакше отримати будь-які нові послуги в сервісних центрах МВС — чи то офлайн, чи онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія — буде неможливо, доки попередню заявку не буде закрито.
Що таке незавершена заявка
Це будь-яка розпочата, але не завершена реєстраційна дія. Наприклад:
- ви з покупцем почали процедуру перереєстрації автомобіля, але передумали і не закрили заявку;
- ви почали призначення належного користувача транспортного засобу, але не завершили процес;
- після цього намагаєтесь скористатися онлайн-послугою — і отримуєте відмову через відкриту заявку.
Такі ситуації є досить поширеними і блокують подальше отримання послуг.
Що робити
- якщо операція ще актуальна — поверніться до сервісного центру МВС і завершіть її;
- якщо вже не потрібна — попросіть адміністратора закрити заявку.