Незавершена заявка реєстрації авто – привід для відмови у наданні послуг ТСЦ МВС

Завершуйте розпочаті операції у сервісних центрах МВС, аби уникнути відмов у послугах.
Євген Гудущан
logo7 жовтня, 13:00
Головний сервісний центр МВС нагадує водіям і власникам транспортних засобів: усі незавершені реєстраційні операції потрібно або довести до кінця, або видалити з єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Інакше отримати будь-які нові послуги в сервісних центрах МВС — чи то офлайн, чи онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія — буде неможливо, доки попередню заявку не буде закрито.

Що таке незавершена заявка

Це будь-яка розпочата, але не завершена реєстраційна дія. Наприклад:

  • ви з покупцем почали процедуру перереєстрації автомобіля, але передумали і не закрили заявку;
  • ви почали призначення належного користувача транспортного засобу, але не завершили процес;
  • після цього намагаєтесь скористатися онлайн-послугою — і отримуєте відмову через відкриту заявку.

Такі ситуації є досить поширеними і блокують подальше отримання послуг.

Що робити

  • якщо операція ще актуальна — поверніться до сервісного центру МВС і завершіть її;
  • якщо вже не потрібна — попросіть адміністратора закрити заявку.
