Незавершенная заявка на услугу регистрации авто – повод для отказа в предоставлении услуг ТСЦ МВД

Главный сервисный центр МВД напоминает водителям и владельцам транспортных средств: все незавершенные регистрационные операции нужно или довести до конца, или удалить из единого государственного реестра транспортных средств.

Иначе получить любые новые услуги в сервисных центрах МВД - будь то офлайн, или онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія - будет невозможно, пока предыдущая заявка не будет закрыта.

Что такое незавершенная заявка

Это любое начатое, но не завершенное регистрационное действие. Например:

вы с покупателем начали процедуру перерегистрации автомобиля, но передумали и не закрыли заявку;

вы начали назначение надлежащего пользователя транспортного средства, но не завершили процесс;

после этого пытаетесь воспользоваться онлайн-услугой - и получаете отказ из-за открытой заявки.

Такие ситуации являются достаточно распространенными и блокируют дальнейшее получение услуг.

Что делать