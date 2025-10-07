Укр
Незавершенная заявка на услугу регистрации авто – повод для отказа в предоставлении услуг ТСЦ МВД

Завершайте начатые операции в сервисных центрах МВД, чтобы избежать отказов в услугах.
Отказы в предоставлении услуг ТСЦ МВД

Евгений Гудущан
logo7 октября, 13:00
Главный сервисный центр МВД напоминает водителям и владельцам транспортных средств: все незавершенные регистрационные операции нужно или довести до конца, или удалить из единого государственного реестра транспортных средств.

Иначе получить любые новые услуги в сервисных центрах МВД - будь то офлайн, или онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія - будет невозможно, пока предыдущая заявка не будет закрыта.

Что такое незавершенная заявка

Это любое начатое, но не завершенное регистрационное действие. Например:

  • вы с покупателем начали процедуру перерегистрации автомобиля, но передумали и не закрыли заявку;
  • вы начали назначение надлежащего пользователя транспортного средства, но не завершили процесс;
  • после этого пытаетесь воспользоваться онлайн-услугой - и получаете отказ из-за открытой заявки.

Такие ситуации являются достаточно распространенными и блокируют дальнейшее получение услуг.

Что делать

  • если операция еще актуальна - вернитесь в сервисный центр МВД и завершите ее;
  • если уже не нужна - попросите администратора закрыть заявку.
