Незавершенная заявка на услугу регистрации авто – повод для отказа в предоставлении услуг ТСЦ МВД

Отказы в предоставлении услуг ТСЦ МВД
Главный сервисный центр МВД напоминает водителям и владельцам транспортных средств: все незавершенные регистрационные операции нужно или довести до конца, или удалить из единого государственного реестра транспортных средств.
Иначе получить любые новые услуги в сервисных центрах МВД - будь то офлайн, или онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія - будет невозможно, пока предыдущая заявка не будет закрыта.
Что такое незавершенная заявка
Это любое начатое, но не завершенное регистрационное действие. Например:
- вы с покупателем начали процедуру перерегистрации автомобиля, но передумали и не закрыли заявку;
- вы начали назначение надлежащего пользователя транспортного средства, но не завершили процесс;
- после этого пытаетесь воспользоваться онлайн-услугой - и получаете отказ из-за открытой заявки.
Такие ситуации являются достаточно распространенными и блокируют дальнейшее получение услуг.
Что делать
- если операция еще актуальна - вернитесь в сервисный центр МВД и завершите ее;
- если уже не нужна - попросите администратора закрыть заявку.