Ким був нападник та що змусило його вчинити подібну дурість – невідомо, а допомогти правоохоронцям у його пошуку не допоміг навіть відеозапис із постраждалої машини.

У дивному інциденті, що стався в Лос-Анджелесі, чоловік з узбіччя шосе кинув металевий брус в автомобіль, що проїжджав повз. Його мотив залишається незрозумілим.

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На відеозаписі з реєстратора ми бачимо, що автомобіль спокійно рухається по автомагістралі. Несподівано, праворуч у кадрі з’являється невідомий і коли автомобіль наближається до нього, чоловік кидає в автомобіль масивний металевий предмет. Від удару лобове скло автомобіля пробилось.

Учасник спільноти Reddit, який розмістив це відео в Мережі, повідомив, що в момент нападу в машині знаходились його сестра та мати. Хоча шмат металу пробив лобове скло і потрапив всередину, він не влучив у людей на передніх кріслах, а пройшов між ними, вразивши задні з достатньою силою, щоб значно їх пошкодити.

Після свого страйку, незнайомець квапливо покидає місце злочину, яке могло стати місцем трагедії. На відміну від більшости випадків, коли на трасі щось випадково прилітає в машину, тут явно мав місце злочинний намір. А от мотиви зловмисника зовсім не очевидні.