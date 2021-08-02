Кем был нападавший и что заставило его совершить подобную глупость – неизвестно, а помочь правоохранителям в его поиске не помогла даже видеозапись из пострадавшей машины.

В странном инциденте, произошедшем в Лос-Анджелесе, мужчина с обочины шоссе бросил металлический брус в автомобиль проезжавший мимо. Его мотив остается неясным.

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На видеозаписи с регистратора мы видим, что автомобиль спокойно движется по автомагистрали. Неожиданно, справа в кадре появляется неизвестный и когда автомобиль приближается к нему, человек бросает в автомобиль массивный металлический предмет. От удара лобовое стекло автомобиля разбивается.

Участник сообщества Reddit, который разместил это видео в Сети, сообщил, что в момент нападения в машине находились его сестра и мать. Хотя кусок металла пробил лобовое стекло и попал внутрь, он не попал в людей на передних креслах, а прошел между ними, поразив задние с достаточной силой, чтобы значительно их повредить.

После своего страйка незнакомец торопливо покидает место преступления, которое могло стать местом трагедии. В отличие от большинства случаев, когда на трассе что-то случайно прилетает в машину, тут явно имел место преступный умысел. А вот мотивы злоумышленника совсем не очевидны.