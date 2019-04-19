Новинка збудована на базі армійського баггі Reckless.

Американська компанія Nikola Motors продовжує розширювати лінійку електрокарів і виводить у світ позашляховик під назвою NZT. Електрокар являє собою баггі з закритим або відкритим кузовом.

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Nikola Motors відома своїми електричними вантажівками One, Two та Tre, котрі разом складуть конкуренцію Tesla Semi. При цьому фірма не випускає легкових автомобілів для масового ринку. Натомість лінійку комерційного транспорту доповнюють електричні баггі і батарейний водний мотоцикл.

Всюдихід Nikola NZT обладнаний чотирма електромоторами – по одному на кожному колесі – загальною продуктивністю у 590 кінських сил і 1051 Нм крутного моменту. Від нуля до 100 км/год всюдихід прискорюється за чотири секунди. Блок літій-іонних батарей на 125 кіловат-годин забезпечує автономний запас ходу до 240 кілометрів. Заряджати можна від звичайної мережі чи за допомогою швидкісної зарядки. У першому випадку відновлення енергії потребує 15 годин, у другому – усього 2. Вразливі електричні вузли автомобіля мають захист від пилу і вологи класу IP68.

Фото: електричне баггі Nikola NZT

Nikola NZT має кліренс у 305 міліметрів, позашляхові 35-дюймові шини, абсолютно пласке днище і амортизатори Fox 3.0 із зовнішнім перепускним клапаном і ходом майже у півметра. NZT здатний буксирувати причепи вагою до 1360 кг.

В оснащення баггі входять цифрова приладова панель, мультімедійний центр з 13-дюймовим вертикальним дисплеєм й аудіосистема. Для версії з закритим кузовом також передбачені електропривод вікон і кліматична установка.



Nikola Motors обіцяє розпочати виробництво NZT у 2021 році, а поки що приймає замовлення, причому без депозитів. Вартість базової моделі – 80 тисяч доларів.

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