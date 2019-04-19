Новинка построена на базе армейского багги Reckless.

Американская компания Nikola Motors продолжает расширять линейку электрокаров и выводит в свет внедорожник под названием NZT. Электрокар представляет собой багги с закрытым или открытым кузовом.

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Nikola Motors известна своими электрическими грузовиками One, Two и Tre, которые вместе составят конкуренцию Tesla Semi. При этом фирма не выпускает легковых автомобилей для массового рынка. Зато линейку коммерческого транспорта дополняют электрические багги и батарейный водный мотоцикл.

Вездеход Nikola NZT оборудован четырьмя электромоторами – по одному на каждом колесе – общей производительностью в 590 лошадиных сил и 1051 Нм крутящего момента. От нуля до 100 км/ч вездеход ускоряется за четыре секунды. Блок литий-ионных батарей на 125 киловатт-часов обеспечивает автономный запас хода до 240 километров. Заряжать можно от обычной сети или с помощью скоростной зарядки. В первом случае восстановление энергии требует 15 часов, во втором – всего 2. Уязвимые электрические узлы автомобиля имеют защиту от пыли и влаги класса IP68.

Фото: электрическое багги Nikola NZT

Nikola NZT имеет клиренс в 305 миллиметров, внедорожные 35-дюймовые шины, абсолютно плоское днище и амортизаторы Fox 3.0 с внешним пропускным клапаном и ходом почти в полметра. NZT способен буксировать прицепы весом до 1360 кг.

В оснащение багги входят цифровая приборная панель, мультимедийный центр с 13-дюймовым вертикальным дисплеем и аудиосистема. Для версии с закрытым кузовом также предусмотрены электропривод окон и климатическая установка.

Nikola Motors обещает начать производство NZT в 2021 году, а пока принимает заказы, причем без депозитов. Стоимость базовой модели – 80 тысяч долларов.

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