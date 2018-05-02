Виробник електровантажівок Nikola позивається проти Tesla на 2 мільярди доларів, звинувачуючи у плагіаті, порушенні авторських прав та незаконному використанню запатентованих технологій.

Компанія Nikola Motors, що займається виробництвом вантажівок на паливних елементах, звинувачує Tesla у копіюванні дизайну кабіни Tesla Semi.

Компанія вимагає від Tesla 2 мільярди доларів. У судовій скарзі Nikola стверджує, що конструкція електричних вантажних автомобілів Tesla порушує 3 патенти, які нещодавно були отримані для розробки вантажівки Nikola One, випущеної у 2016 році – за рік до того, як компанія Ілона Маска представила свою електровантажівку.



Фото: Nikola One – Tesla Semi / Nikola, Tesla

Ось конкретні претензії:

Nikola Motors стверджує, що форма кабіни вантажівки Tesla Semi аналогічна тій, що запатентована позивачем. Друга скарга стосується патенту Nikola на форму лобового скла кабіни. Третя скарга пов'язана з тим, що Nikola запатентувала схему розміщення дверей у центральній секції кабіни – так само розміщено дверцята і в Tesla Semi.

Фото: на знімках зліва – Nikola One, зправа – Tesla Semi / Еlectrek

Nikola Motors стверджує, що дизайн Tesla створює плутанину для покупців і таким чином остання переманює клієнтів в Нікола Моторс. Спираючись на ці доводи, експерти компанії підрахували, що Nikola було завдано збитків на 2 мільярди доларів.

Прес-секретар Tesla обнародував офіційну позицію компанії щодо цього позову, у якій сказано про те, що усі звинувачення – безпідствані.

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