Німеччина продовжить випуск двигунів внутрішнього згоряння попри заборону з боку чиновників ЄС.

Уряд Німеччини не виконуватиме плани ЄС щодо заборони продажу автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер у виступі через Асоціацію німецьких промисловців (BDI).

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"Є ще ринкові ніші, в яких будуть дозволені двигуни внутрішнього згоряння. Рішення Європарламенту неправильне, і уряд Німеччини не дотримується законодавства ЄС з цього питання", - сказав міністр.

Лінднер є членом Ліберально-демократичної партії Німеччини, яка нині перебуває у більшості поряд із СДП та Зеленими. Він пояснив, що позиція уряду не означає, що Німеччина не продовжуватиме відігравати провідну роль в екологічному переході та розповсюдженні електромобілів.