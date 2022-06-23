Усі нафтопереробні підприємства припинили свою роботу через військові дії.

Уся нафтопереробна галузь України не працює через цілеспрямовані ракетні обстріли. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на прес-конференції у Києві.

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"На жаль, ці удари почалися практично з перших днів війни… Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює, і тому дуже складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їх дефіцит", – сказав він.

З його слів, група "Нафтогаз" відповідає лише за один елемент цієї логістики – трубопровідне транспортування дизелю. "У нас є новопризначений керівник (Володимир Цепенда – ред.) компанії "Укртранснафта", яка є оператором продуктопроводу, яким транспортується дизель, і він узяв на себе відповідальність – це є умовою його контракту – за місяць забезпечити 100 тисяч тонн дизелю через реверс із країн ЄС", – додав Вітренко.

Керівник НАК також назвав умови, за яких "Нафтогаз" долучиться до розв’язання проблем із паливом в Україні.

"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли буде розв’язано проблему з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до розв’язання проблем на ринку пального й забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку", – зазначив Юрій Вітренко.