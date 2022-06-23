Все нефтеперерабатывающие предприятия прекратили свою работу из-за военных действий.

Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за целенаправленных ракетных обстрелов. Об этом заявил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.

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“К сожалению, эти удары начались практически с первых дней войны... Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает, и поэтому очень сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит”, – сказал он.

По его словам, группа “Нафтогаз” отвечает лишь за один элемент этой логистики – трубопроводную транспортировку дизеля. “У нас есть новоназначенный руководитель (Владимир Цепенда – ред.) компании “Укртранснафта”, которая является оператором продуктопровода, по которому транспортируется дизель, и он взял на себя ответственность – это является условием его контракта – за месяц обеспечить 100 тысяч тонн дизеля через реверс из стран ЕС”, – добавил Витренко.

Руководитель НАК также назвал условия, при которых “Нафтогаз” присоединится к решению проблем с топливом в Украине.

“Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда будет решена проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов, после этого “Нафтогаз” сможет присоединиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать стабильность, прозрачность, справедливость цен на этом рынке”, – отметил Юрий Витренко.