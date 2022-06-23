Германия продолжит выпуск двигателей внутреннего сгорания, несмотря на запрет со стороны чиновников ЕС.

Правительство Германии не будет выполнять планы ЕС по запрету продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер в выступлении через Ассоциацию немецких промышленников (BDI).

Читайте также: В Украине не осталось ни одного нефтеперерабатывающего предприятия

“Есть еще рыночные ниши, в которых будут разрешены двигатели внутреннего сгорания. Решение Европарламента неправильное, и правительство Германии не соблюдает законодательство ЕС по этому вопросу”, – сказал министр.

Линднер является членом Либерально-демократической партии Германии, которая сейчас находится в большинстве наряду с СДП и зелеными. Он пояснил, что позиция правительства не означает, что Германия не будет продолжать играть ведущую роль в экологическом переходе и распространении электромобилей.