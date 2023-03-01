У Міністерстві транспорту Німеччини вважають, що паливо з нейтральним викидом вуглецю дозволить зберегти автомобілі з ДВС. Це дозволить виробникам заощадити на виробництві нових моделей.

Німеччина звернулася до Європейського Союзу із проханням про звільнення від повної заборони на авто з ДВС із 2035 року. Про це повідомили на сайті The Drive.

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У Німеччині заявили, що паливо з нейтральним викидом CO2 може допомогти у вирішенні екологічних проблем. Це дозволить зберегти на європейському ринку автомобілі із ДВС, а також скоротить шкідливі викиди.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив заборонити продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. Через це багатьом виробникам доведеться повністю перейти на виробництво водневих чи електричних авто.

Від повної заборони на виробництво автомобілів із ДВС будуть звільнені лише дрібні виробники. Тим не менш, їм необхідно випускати не менше 50% авто на електротязі або водні.

Міністр транспорту Німеччини Міхаель Тойрер зазначив, що кліматично нейтральне паливо дозволить концернам скоротити витрати на створення нових автомобілів, що позитивно позначиться на їхній вартості для покупців.

Кліматично нейтральне паливо поки що виготовляють лише кілька компаній. Серед них Porsche, яка налагодила виробництво у Чилі.