В Министерстве транспорта Германии считают, что топливо с нейтральным выбросом углерода позволит сэкономить автомобили из ГИС. Это позволит производителям сэкономить на производстве новых моделей.

Германия обратилась в Европейский Союз с просьбой об освобождении от полного запрета на автомобиль из ДВС с 2035 года. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Читайте также: Германия не собирается отказываться от традиционных двигателей

В Германии заявили, что топливо с нейтральным выбросом CO2 может помочь в решении экологических проблем. Это позволит сэкономить на европейском рынке автомобили из ДВС, а также сократит вредные выбросы.

Напомним, что Европарламент принял запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Поэтому многим производителям придется полностью перейти на производство водородных или электрических авто.

От полного запрета на производство автомобилей из ДВС будут уволены лишь мелкие производители. Тем не менее, им необходимо выпускать не менее 50% авто на электротяге или водороде.

Министр транспорта Германии Михаэль Тойрер отметил, что климатически нейтральное топливо позволит концернам сократить затраты на создание новых автомобилей, что положительно отразится на их стоимости для покупателей.

Климатически нейтральное топливо пока производят лишь несколько компаний. Среди них Porsche, наладившая производство в Чили.