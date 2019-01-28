Уряд Німеччини виділить 500 мільйонів євро на вдосконалення існуючих батарей та розробку нових елементів живлення, які застосовуються в електромобілях. Таку заяву зробила міністр освіти і науки ФРН Аня Карлічек.

За словами міністра, німецький автопром повинен бути незалежним від азіатських постачальників. Вона зазначила, що це навіть не питання незалежності, а питання конкурентоспроможності всієї економіки країни.

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Згідно плану, допомога не обмежиться інвестиціями. Також науковий інститут Товариства Фраунгофера передасть приватним німецьким компаніям свої напрацювання в галузі акумуляторів.

Отримають держпідтримку компанії BMZ group, Liacon Batteries, Customcells, EAS Batteries і TerraE, а також швейцарська Leclanche. Їх залучать до створення нової організації, яка повинна зробити технологічний прорив в цій галузі.

На даний момент передові позиції в галузі виробництва елементів живлення для електромобілів займають японська Panasonic, корейські LG і Samsung та китайська CATL. Незважаючи на те, що німецькі автоконцерни самі роблять батареї для електрокарів, в більшості з них можна знайти акумулятори однієї з перерахованих фірм.