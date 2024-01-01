Німецькі автовиробники активно інвестують у розробку авто в Китаї

Німецькі виробники автомобілів преміум-класу з усіх сил намагаються закріпитися на китайському ринку електромобілів, пише УкрАвтопром.

Читайте також: В Китаї дебютував конкурент Maybach: як він виглядає

У 2024 році BMW займала лише 0,9% китайського ринку електромобілів, Mercedes-Benz - 0,3%, Audi - 0,2%.

Визнаючи свої недоліки, ці бренди зосереджуються на сфері програмного забезпечення та цифрових послуг, пристосовуючись до уподобань китайських споживачів. Щоб прискорити інновації, вони переміщують науково-дослідницькі ресурси до КНР.

BMW інвестує €2,6 млрд в Шеньян для розробки своїх електромобілів "нового класу", запуск яких запланований на 2026 рік.

Mercedes-Benz оголосив про інвестиції в розмірі €1,6 млрд

Audi використовує своє партнерство з SAIC для швидкої розробки нового китайського суббренду електромобілів, дебют якого відбудеться на автосалоні в Шанхаї вже у квітні.